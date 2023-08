Veelgeprezen Oekraïense straaljagerpiloot en twee anderen komen om bij botsing

Drie piloten zijn eerder deze week omgekomen bij een ongeluk met twee gevechtsvliegtuigen in Oekraïne. Een van de slachtoffers is de bekende straaljagerpiloot JUICE, zegt het Oekraïense ministerie van Defensie.

Twee L-39-straaljagers botsten vrijdag ten westen van Kyiv tegen elkaar. Een van de drie slachtoffers was majoor Andrii Pilshchykov, die bekend was onder de naam JUICE. Het ministerie spreekt op X (voorheen Twitter) van "een tragisch verlies".

Als een van de 'Geesten van Kyiv' werd Pilshchykov geprezen om de verdediging van het luchtruim in het begin van de oorlog. Yuriy Ihnat, de woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht, noemt de piloot een "megatalent". Volgens Ihnat ging hij ook voorop in de poging om F-16's van het Westen los te krijgen.

"Je kunt je niet voorstellen hoe graag hij met een F-16 wilde vliegen", schrijft Ihnat in een bericht op Facebook. "Maar nu er daadwerkelijk Amerikaanse vliegtuigen aan de horizon staan, zal hij er niet meer mee vliegen."

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Onderzoek gestart naar het ongeluk

Ook de Oekraïense president staat stil bij het overlijden. "Mijn hart gaat uit naar de vrienden en geliefden van de piloten", vertelt Volodymyr Zelensky in een video op X. "Het onderzoek naar het ongeluk is nog gaande en de waarheid zal aan het licht komen. Oekraïne zal diegenen die zijn vrije lucht verdedigden nooit vergeten."

Om dat luchtruim te verdedigen, is Zelensky al maanden bezig om met officiële verzoeken en overlegrondes met westerse landen F-16's te krijgen. Nederland en Denemarken lieten vorige week weten meerdere straaljagers te willen leveren. Later sloot ook Noorwegen zich daarbij aan.

Maar om de F-16's te krijgen, moeten Oekraïense piloten eerst hun trainingen afronden. Het Amerikaanse leger helpt Nederland en Denemarken daar nu bij. Vanaf volgende maand krijgen Oekraïense straaljagerpiloten in de VS Engelse les, waarna ze leren vliegen met F-16's.