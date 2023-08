Drie doden bij racistische aanslag in supermarkt Florida

Een schutter heeft zaterdag in een supermarkt in de Amerikaanse staat Florida drie zwarte mensen doodgeschoten. Daarna schoot hij zichzelf dood. Volgens de Amerikaanse autoriteiten had de dader een racistisch motief.

De dader was een witte man van in de twintig. Volgens de sheriff van Jacksonville stapte de man zaterdagmiddag een supermarkt binnen en begon hij op klanten te schieten. Op een van zijn wapens had hij een hakenkruis getekend.

Op een persconferentie zei de sheriff dat de dader "het op een specifieke groep had gemunt, met name zwarte mensen". De slachtoffers zijn twee mannen en één vrouw.

De familie van de dader zou kort voor de schietpartij een racistisch manifest van zijn hand hebben aangetroffen. Daarin beschreef hij zijn "afschuwelijke ideologie van haat", zei de sheriff.