Zeker een dode en tientallen gewonden bij explosies Roemeens lpg-tankstation

Zeker één persoon is zaterdag om het leven gekomen bij een explosie bij een lpg-tankstation in Zuid-Roemenië. Later op de avond heeft nog een explosie plaatsgevonden. 46 mensen, onder wie veel brandweerlieden, zijn gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde zaterdag in Crevedia. Deze plaats ligt op zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Boekarest.

Roemeense media melden dat vroeg in de avond brand uitbrak bij het lpg-station. Daarop volgde een explosie, waarbij iemand om het leven kwam. Het vuur sloeg vervolgens over op twee tanks en een huis.

De hulpdiensten rukten massaal uit en zetten een gebied van 700 meter af. Ook sloten ze de omliggende wegen.

Na zo'n twee uur vond een tweede en veel grotere explosie plaats. Daarbij raakten volgens persbureau Reuters 26 brandweerlieden gewond.

De Roemeense premier Marcel Ciolacu zei dat waarschijnlijk vier slachtoffers vanwege de aard van hun verwondingen naar Italiaanse en Belgische ziekenhuizen worden verplaatst.