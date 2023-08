President van Zimbabwe herkozen bij betwiste verkiezingen

De Zimbabwaanse president Emmerson Mnangagwa is verkozen voor een tweede ambtstermijn, meldt de kiescommissie van het Zuid-Afrikaanse land. Volgens de oppositie en internationale waarnemers zou de stemming niet volgens de normen zijn verlopen.

Oppositieleider Nelson Chamisa behaalde 44 procent van de stemmen maar betwist dat resultaat. Via X (voorheen Twitter) laat zijn partij, de Citizens' Coalition for Change (CCC), weten dat de telling "haastig" en "zonder verificatie" is gebeurd. Ook de laatste presidentsverkiezing in 2018 werd door de CCC in twijfel getrokken.