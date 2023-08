President van Zimbabwe herkozen bij betwiste verkiezing

De Zimbabwaanse president Emmerson Mnangagwa is herkozen voor een tweede termijn. Maar volgens de oppositie en internationale waarnemers is de presidentsverkiezing in het Zuid-Afrikaanse land niet volgens de normen verlopen.

"Emmerson Dambudzo Mnangagwa van ZANU-PF is gekozen tot president van de Republiek Zimbabwe", zei de voorzitter van de Zimbabwaanse kiescommissie op een persconferentie. Die voegde eraan toe dat de zittende president 52,6 procent van de stemmen heeft behaald.

Oppositieleider Nelson Chamisa heeft volgens de officiële uitslag 44 procent van de stemmen behaald, maar hij betwist dat resultaat. Volgens zijn partij is de telling "haastig" en "zonder verificatie" verlopen. Chamisa's Citizens' Coalition for Change (CCC) trekt ook de uitslag van de presidentsverkiezing in 2018 in twijfel.

In aanloop naar de stemming kregen opposanten te maken met intimidatie en geweld, meldde een team van internationale waarnemers van de EU vrijdag. Zo zijn onder anderen mensenrechtenactivisten gearresteerd.

De tachtigjarige Mnangagwa, die ook de 'Krokodil' wordt genoemd, volgde in 2017 de autocratische Robert Mugabe op. Hun partij ZANU-PF is daarmee al meer dan veertig jaar aan de macht.