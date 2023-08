Noord-Koreanen die sinds pandemie in buitenland zijn mogen terugkeren

Noord-Koreaanse burgers die sinds het begin van de coronapandemie in het buitenland verblijven, mogen eindelijk terugkeren naar huis. Het geïsoleerde Noord-Korea heeft besloten het strenge grensbeleid te versoepelen vanwege de "wereldwijd versoepelde pandemische situatie", meldt staatspersbureau KCNA zondag.

De aankondiging komt dagen nadat een vliegtuig uit Pyongyang voor het eerst sinds de lockdown in 2020 landde in Beijing. Het was niet gelijk duidelijk wie er in het vliegtuig zat, maar volgens westerse reisorganisaties haalde het toestel Noord-Koreanen op die sinds het begin van de pandemie vastzaten in China.