Ruim tien gewonden door noodweer in zuiden van Duitsland

Door het instorten van een feesttent tijdens een storm in het Zuid-Duitse Kissing, vlak bij Augsburg, zijn zaterdag ruim tien gewonden gevallen. De politie vermoedde aanvankelijk dat er ongeveer dertig slachtoffers waren, maar sprak later over twaalf gewonden, van wie zes ernstig.

Meerdere mensen waren bezig met het opzetten van de tent toen het onweer met harde wind losbarstte. Ze probeerden de tent nog vast te houden, maar sommigen raakten daarbij gewond.

De storm veroorzaakte veel schade in de regio. Gebouwen raakten beschadigd door hagel en kelders en straten liepen onder water.