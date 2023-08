Honderden agenten in actie tegen overlast op station Brussel-Zuid: 65 arrestaties

Bij een grote politieactie in en rond het treinstation Brussel-Zuid/Midi zijn zaterdag al zeker 65 mensen opgepakt. Zij gaven overlast of waren illegaal. Naast honderden agenten zijn ook veel schoonmakers in de weer op een door de overheid gecoördineerde actiedag.

Er is grote overlast bij het station, veel reizigers ervaren onveilige situaties en er is veel criminaliteit en drugsoverlast, zo melden verschillende Belgische media over het voor Nederlandse treinreizigers bekende station.

Zaterdag zijn onder meer daklozen gearresteerd, omdat ze bijvoorbeeld illegaal in het land verbleven of betrapt zijn op kleine diefstallen. Eén persoon is opgepakt omdat hij voortvluchtig was.

Ambulances staan klaar om mensen onder invloed van drugs mee te nemen naar het ziekenhuis. Ook het vele afval dat op straat ligt, wordt zaterdag opgeruimd.

Buurtbewoners hebben de laatste weken geklaagd over de onveilige situatie in de stationsbuurt, onder meer door drugsgebruik. Daarom kondigde premier Alexander De Croo vrijdag aan maatregelen te nemen om de leefbaarheid te verhogen.