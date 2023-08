Geen radioactief materiaal gevonden in vissen in geloosd afvalwater Fukushima

Er is volgens het Japanse agentschap voor visserij geen radioactief materiaal gevonden in vissen die in het water rondom Fukushima zwemmen. Japan dumpt sinds donderdag afvalwater van de kerncentrale in Fukushima in de Stille Oceaan.

Er werd gevreesd voor aanwezigheid van het radioactieve materiaal tritium. Maar volgens het agentschap voor visserij zijn er geen waarneembare hoeveelheden aangetroffen in de vissen.

Japan begon dinsdag met het lozen van afvalwater van de kerncentrale in Fukushima. Het land wilde af van 1,3 miljoen ton afvalwater, omdat de opslagruimtes vol zitten. Ter vergelijking: dat zijn zo'n vijfhonderd olympische zwembaden vol water.

Volgens het atoomagentschap IAEA voldoet het water aan de veiligheidsnormen en is het bijna helemaal vrij van radioactiviteit. De metingen bij vissen lijken dat te bevestigen.

Tepco, de beheerder van de kerncentrale, zei vrijdag al dat de hoeveelheid tritium per liter ver onder de limiet voor drinkwater van gezondheidsorganisatie WHO ligt.

Het Japanse agentschap voor visserij is van plan de testresultaten dagelijks te delen.

Vissers, milieuorganisaties en buurlanden uiten kritiek

Hoewel het IAEA de lozing goedkeurde, was er veel kritiek. Vissers vrezen dat het afvalwater invloed heeft op de visvangst. Ook milieuorganisaties en buurlanden uitten hun zorgen.

Zo stelde China, de grootste importeur van Japanse zeevruchten, een verbod op de import van voedsel uit Japan in. Dat leidde weer tot grote zorgen bij de Japanse vissers.