Medeaangeklaagde in rechtszaak tegen Trump moet in gevangenis blijven

Een van de medeaangeklaagden in de rechtszaak tegen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump moet achter de tralies blijven. Harrison Floyd zei tegen de rechter dat hij zich geen advocaat kan veroorloven en hij mocht niet op borgtocht vrijkomen.

Trump wordt samen met achttien medeverdachten strafrechtelijk vervolgd in de staat Georgia voor onder meer verkiezingsfraude. Floyd zou hebben geholpen een verkiezingsmedewerker valselijk stemfraude te laten bekennen.

De rechter zei dat Floyd een advocaat kon inhuren of zichzelf kon vertegenwoordigen. Maar volgens Floyd kost het omgerekend tussen de 37.000 en 93.000 euro om een advocaat in te huren en naar Georgia te laten vliegen. Dat geld heeft hij niet, zegt hij.

"Ik kan me geen advocaat veroorloven voor zoiets als dit", zei hij tegen de rechter. Hij voegde eraan toe dat hij zijn familie niet in de schulden wil steken. Floyd hield vol dat hij niet vluchtgevaarlijk is.