Nieuwe regering Niger zet Franse ambassadeur het land uit na staatsgreep

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De nieuwe Nigerese minister van Buitenlandse Zaken heeft de Franse ambassadeur gezegd dat hij het land moet verlaten. De ambassadeur heeft 48 uur de tijd gekregen om te vertrekken.

Vorige maand werd in Niger een staatsgreep gepleegd. Sinds de staatsgreep is er een sterk anti-Frans sentiment. Aanhangers van de coupplegers hebben meerdere keren gedemonstreerd tegen Frankrijk bij de ambassade en een militaire basis. Frankrijk is de vroegere kolonisator van het land.