Duits tweetal verdacht van graffiti spuiten op 460 jaar oud bouwwerk in Florence

Twee Duitse toeristen worden ervan verdacht de Vasari Corridor in het Italiaanse Florence te hebben besmeurd met graffiti. Het 460 jaar oude bouwwerk, dat veel toeristen trekt, is deze week met een voetbalgerelateerde tekst bespoten.

'DKS 1860'. Dat staat sinds deze week in zwarte letters op de Vasari Corridor, een bouwwerk langs de rivier de Arno in Florence. De boogconstructie, waar je onderdoor kunt lopen, staat vlak bij het Uffizi-museum in de Italiaanse stad.

De zwarte letters verwijzen naar een voetbalclub uit de Duitse stad München. De politie verdenkt twee Duitse toeristen van 20 en 21 ervan de tekst op de pilaren van het bouwwerk te hebben gespoten, schrijft CNN.

Agenten konden het tweetal identificeren aan de hand van videobeelden. Bij een huiszoeking in een vakantieverblijf, waar op dat moment elf Duitse toeristen verbleven, zijn vervolgens spuitverf en met verf besmeurde kleding gevonden.

De vingerafdrukken op de verfbussen worden vergeleken met de vingerafdrukken van de elf Duitsers. Op die manier wil de politie achterhalen wie allemaal betrokken zijn bij het vandalisme.

De Italiaanse minister van Cultuur, Gennaro Sangiuliano, bevestigt dat een Duits tweetal verdacht wordt. Hij zegt dat in totaal 10.000 euro nodig is om de verf te verwijderen van het bouwwerk, dat ruim 1 kilometer lang is en is gemaakt door renaissancekunstenaar en -architect Giorgio Vasari.