Poetin dwingt huurlingen zoals Wagner-strijders trouw te zweren aan Rusland

De Russische president Vladimir Poetin heeft een decreet ondertekend dat paramilitaire strijders dwingt een eed van trouw af te leggen aan Rusland. Dat geldt ook voor militairen van het Wagner-huurlingenleger.

Het bevel komt twee dagen na het overlijden van Wagner-baas Yevgeny Prigozhin bij een vliegtuigcrash. Het decreet noemt Wagner niet, maar het huurlingenleger geldt wel als de bekendste paramilitaire groep van Rusland.

Poetin stelt dat huurlingen "trouw en loyaliteit" aan Rusland moeten zweren. Ook moeten ze de bevelen van commandanten en leidinggevenden strikt opvolgen.

Het decreet moet zorgen voor "het vormen van de spirituele en morele basis voor de verdediging van de Russische Federatie".

Wat zijn paramilitairen? Paramilitairen zijn strijders die gewapende acties uitvoeren, maar niet bij het leger horen. Zo is het huurlingenleger Wagner een paramilitaire groep. Wagner-huurlingen horen niet bij het Russische leger, maar voeren wel acties uit voor Rusland.

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Poetin noemde opstand Wagner verraad

De Wagner Group kwam twee maanden geleden (kort) in opstand, nadat de Russen Wagner-troepen hadden gevraagd een contract te tekenen. De huurlingen zouden dan in dienst van het Russische leger komen. Daar wilde Prigozhin niets van weten.

Dat conflict is ook de reden dat er veel wordt gespeculeerd over de vliegtuigcrash. Critici stellen dat Poetin achter de crash zit, aangezien hij eerder van verraad sprak toen Wagner in opstand kwam. Het Kremlin noemt dat gerucht een "absolute leugen" en zegt er niets mee te maken te hebben.