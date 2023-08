Hawaïaanse gemeente klaagt elektriciteitsbedrijf aan voor dodelijke branden

De Hawaïaanse gemeente Maui heeft elektriciteitsbedrijf Hawaiian Electric aangeklaagd omdat dat het netwerk niet heeft platgelegd toen er een orkaan werd voorspeld. Volgens Maui braken de elektriciteitskabels tijdens het noodweer, met fatale branden tot gevolg.

De lokale weerdienst had Hawaiian Electric er al op gewezen dat er een hoog risico op natuurbranden was als gevolg van de harde wind die de orkaan met zich meebracht. Daarnaast wist het bedrijf dat het risico op natuurbranden sowieso al hoog is in de droge, warme en winderige zomerperiode.