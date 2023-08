Oud-kolonel krijgt 20 jaar cel voor 40 jaar oude massamoord in Guatemala

Een gepensioneerde kolonel heeft donderdag een celstraf van twintig jaar gekregen voor betrokkenheid bij een massamoord in het Guatemalteekse dorpje Rancho Bejuco. Daar werden veertig jaar geleden 25 mensen vermoord, onder wie 17 kinderen.

Er stonden in totaal negen verdachten terecht. Acht van hen werden vrijgesproken. Zij waren lid van het leger of de burgerwacht en zouden zelf zijn vermoord als ze de bevelen van de kolonel niet hadden opgevolgd. De rechter vond een straf daarom niet terecht.

De tachtigjarige kolonel verscheen wel in de rechtszaal, maar nam niet het woord. Hij heeft volgens de rechter tien dagen om in beroep te gaan. Ovalle wacht ook nog een aanklacht in verband met een massamoord in 1982, waarbij 64 mensen om het leven kwamen.