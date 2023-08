Al 100.000 voetbalvelden verloren in Griekenland: grootste bosbrand in EU ooit

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De natuurbrand bij de Griekse stad Alexandroupolis heeft al meer dan 73.000 hectare bos verwoest. Dat gebied staat gelijk aan zo'n 100.000 voetbalvelden. Eurocommissaris Janez Lenarcic (Crisisbeheer) spreekt van de grootste bosbrand die ooit in de Europese Unie heeft gewoed.

In Griekenland woeden al dagen meerdere grote bosbranden. De hoge temperaturen, de droogte en de harde wind maken het voor brandweerlieden heel moeilijk om het vuur onder controle te krijgen.

De grootste brand woedt in de omgeving van de noordoostelijke stad Alexandroupolis. Die brak zaterdag uit en breidde zich steeds verder uit.

De Griekse autoriteiten worstelen ook met een natuurbrand in de omgeving van Athene. Er hangt rook boven een groot deel van de Griekse hoofdstad.

De autoriteiten waarschuwen dat het vuur zich verder kan verspreiden. Het gaat in de loop van de dag naar verwachting harder waaien.

Volg nieuws over natuurbranden Krijg een melding bij nieuws over natuurbranden. Blijf met meldingen op de hoogte

Het vuur woedt sinds dinsdag in een nationaal park ten noorden van de metropool bij de berg Parnitha. De hulpdiensten bestrijden het vuur onder meer vanuit de lucht en krijgen daarbij hulp van andere EU-landen. Helikopters en vliegtuigen gooien water op de vlammenzee. Het gebied gaat daarnaast gebukt onder hoge temperaturen. Het kan donderdag 36 graden worden in Athene.

Ook in andere Griekse plaatsen hebben hulpdiensten de handen vol aan het blussen van tientallen natuurbranden. Ook in de regio Boeotië ontstond een grote vlammenzee. Het vuur bedreigde deze week het eeuwenoude klooster Hosios Loukas.

Het staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en wordt volgens Griekse media gezien als een van belangrijke monumenten uit de Byzantijnse tijd. Het complex is ongeveer een millennium oud en zou schade hebben opgelopen.

Deel wereld staat in brand en dat is niet goed voor hersenen en longen

Zie ook Deel wereld staat in brand en dat is niet goed voor hersenen en longen

Zie ook Deel wereld staat in brand en dat is niet goed voor hersenen en longen

De branden hebben het leven gekost aan zeker twintig personen. Het gaat in de meeste gevallen om migranten die zijn aangetroffen in bosgebied in de buurt van de Turkse grens. Ook medewerkers van de hulpdiensten lopen gevaar.