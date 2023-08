Na Nederland en Denemarken gaan ook de Noren F-16's leveren aan Oekraïne

Delen via E-mail

Ook Noorwegen gaat F-16's leveren aan Oekraïne. Nederland en Denemarken gingen het land al voor.

Wanneer Oekraïne de vliegtuigen van Nederland en Denemarken ontvangt, is nog onduidelijk. Ook is nog niet bekend hoeveel het er zullen zijn. De details van de Noorse levering zijn evenmin bekendgemaakt.

Volgens de Noorse publieke omroep NRK gaat het om tussen de vijf en tien vliegtuigen. Støre meldde dat details over de levering van Noorwegen later worden bekendgemaakt.

De Noorse F-16's worden in nauwe samenwerking met bondgenoten geschonken. "Noorwegen steunt Oekraïne bij zijn inspanningen om een ​​modern luchtverdedigingssysteem op te bouwen. Dit is belangrijk en noodzakelijk", zei de premier.

Noorwegen heeft vorig jaar zijn vloot van 57 F-16's vervangen door F-35's. Eerder dit jaar verkocht Oslo nog 32 oude straaljagers aan NAVO-partner Roemenië. Verder heeft een Amerikaans bedrijf een overeenkomst met de Noorse regering over de aanschaf van twaalf F-16's, maar die gevechtsvliegtuigen zijn nog niet geleverd.

Noorwegen maakt deel uit van een internationale coalitie onder leiding van Denemarken en Nederland die Oekraïense piloten opleidt tot F-16-vlieger. De landen overleggen wekelijks met elkaar. Acht Oekraïense piloten zijn deze week in Denemarken begonnen aan hun F-16-training. Eerder deze zomer werd bekend dat Noorwegen twee F-16's zou leveren voor de training in Denemarken.

"We willen zo snel mogelijk starten met de militaire training. Daarna willen we zo snel mogelijk de vliegtuigen aan Oekraïne leveren." Naar verwachting duurt het nog tot de zomer van volgend jaar voordat Oekraïne over de F-16's kan beschikken.