Polen na mogelijke dood Prigozhin: 'Wagner nóg gevaarlijker onder Poetin'

Mocht Wagner-leider Yevgeny Prigozhin inderdaad zijn omgekomen, dan is Polen er niet gerust op dat het huurlingenleger minder gevaarlijk wordt. De Poolse premier Mateusz Morawiecki denkt zelfs dat Wagner nog gevaarlijker is als het onder Vladimir Poetin komt te vallen.

Polen deelt een grens met Belarus, een bondgenoot van Rusland. Na de mislukte opstand van Wagner in juni streken veel huurlingen neer in Belarus. Als gevolg daarvan liepen de spanningen aan de grens met Polen op.

De Wagner-huurlingen zouden op enkele kilometers van de Poolse grens oefeningen houden. Volgens Polen vlogen er ook al twee Belarussische helikopters illegaal in het Poolse luchtruim. De Poolse regering stuurde daarom meer troepen naar het oosten van het land.

Het is nog niet zeker of Prigozhin inderdaad is omgekomen. De Wagner-leider zou in een vliegtuig hebben gezeten dat woensdag neerstortte ten noorden van Moskou. Als dat bevestigd wordt, ziet Polen de toekomst somber in.

"De Wagner Group komt dan onder leiding van Poetin", stelde premier Morawiecki op een persconferentie donderdag. "Moeten we ons nog afvragen of de dreiging dan groter of kleiner wordt? Dat is voor mij een retorische vraag."

De situatie aan de grens tussen Polen en Belarus is een bron van grote zorgen. Polen is lid van de NAVO en kan daarom een beroep doen op artikel 5 van het bondgenootschap. Dat stelt dat een aanval op één lidstaat als een aanval op de hele NAVO wordt beschouwd. Als Polen door bijvoorbeeld Belarus of Wagner wordt aangevallen, zijn de andere NAVO-leden (zoals Nederland) verplicht om Polen militair te helpen.

2:34 Afspelen knop Provocaties aan Poolse grens vanuit alle hoeken: wat is het doel?