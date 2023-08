Trump wisselt vlak voor begin van strafzaak in Georgia nog van advocaat

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft zijn belangrijkste advocaat in Georgia vervangen. CNN meldt dat raadsman Drew Findling moet plaatsmaken voor Steven Sadow. Later op de dag zal Trump zich aangeven bij de autoriteiten in de Amerikaanse staat.

Trump wordt in Georgia vervolgd wegens pogingen om zijn verkiezingsnederlaag in 2020 te laten terugdraaien. Hij heeft aangekondigd zich donderdag te melden bij een gevangenis in Atlanta. Het tijdstip is niet bekendgemaakt, maar Amerikaanse media melden dat het vliegverkeer aan banden wordt gelegd. Dat gebeurt om 18.45 uur (vrijdag 0.45 uur Nederlandse tijd).

In de Fulton County Jail wordt mogelijk voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis een politiefoto, oftewel een mugshot, van een oud-president gemaakt. De autoriteiten vond dat onnodig in de drie andere lopende strafzaken tegen Trump. Maar in Georgia zal Trump zoveel mogelijk als iedere andere verdachte worden behandeld.

'Billion Dollar Lawyer' moet plaatsmaken

Trump is verwikkeld in vier strafzaken en wisselde al eerder van advocaat. Een bron rond de ex-president noemde Sadow "de beste strafpleiter in Georgia". Findling, die nu dus door Sadow wordt vervangen, staat bekend als de 'Billion Dollar Lawyer'. Bekende artiesten, zoals Cardi B en Gucci Mane, heeft hij bijgestaan.

Het is nog onduidelijk wanneer het proces in Georgia van start kan gaan. De selectie van een jury kan veel tijd in beslag nemen, doordat veel mensen een uitgesproken mening over de voormalige president hebben. Trumps advocaten kunnen aanvoeren dat hun cliënt geen eerlijk proces kan krijgen in Fulton County, waar zijn rivaal Joe Biden bij de verkiezing in 2020 zo'n 73 procent van de stemmen kreeg.