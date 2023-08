Donald Trump meldt zich bij gevangenis in Georgia en betaalt borgsom

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft zich donderdag aangegeven bij een gevangenis in de Amerikaanse staat Georgia. Trump vertrok weer na het betalen van de borg en het nemen van een mugshot.

Trump landde met zijn privévliegtuig op het vliegveld in Atlanta en vertrok toen per autocolonne naar de gevangenis. Daar betaalde hij de borgsom van 200.000 dollar (zo'n 185.000 euro), waardoor hij de rechtszaak in vrijheid af mag maken.

Daarna liet Trump een mugshot maken, een foto waarop iemand als verdachte zichtbaar is. Het is voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis dat er zo'n foto wordt genomen van een oud-president.

Na ongeveer een half uur vertrok Trump weer. "Een trieste dag voor Amerika", meende de oud-president. Hij noemde de gebeurtenissen in de gevangenis "een aanfluiting van het recht" en zei niks verkeerd gedaan te hebben.

De foto die de geschiedenisboeken ingaat als eerste mugshot van een oud-president ooit. Foto: ANP/EPA

Zaak draait om beïnvloeden verkiezingsuitslag

Trump moest zich bij de gevangenis melden omdat hij wordt verdacht van pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020 terug te draaien in Georgia. Naast de oud-president staan nog achttien anderen terecht.

"Trump en de andere verdachten die worden vervolgd in deze zaak weigerden te accepteren dat Trump had verloren. Ze namen willens en wetens deel aan een samenzwering om de uitkomst van de verkiezingen op onrechtmatige wijze te veranderen", schreven de aanklagers eerder.

Een aantal van de negentien verdachten, waaronder zijn voormalige advocaat Rudy Giuliani, gaven zich eerder al aan in de gevangenis van Fulton County in Atlanta.

Een belangrijk bewijsstuk in de zaak is een telefoongesprek tussen Trump en Brad Raffensperger, verkiezingsfunctionaris in Georgia tijdens de verkiezingen in 2020. In dat gesprek vroeg Trump aan Raffensperger om stemmen voor hem te "vinden". Het gesprek speelt ook een belangrijke rol in de andere, federale strafzaak die tegen Trump loopt vanwege de verkiezingen.