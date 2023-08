Kritiek op Poetin en plotseling overlijden: Prigozhin zou niet de eerste zijn

Wagner-leider Yevgeny Prigozhin zou woensdag zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash. Hij is bepaald niet de eerste Rus die op verdachte wijze (bijna) overlijdt na een conflict met president Vladimir Poetin. NU.nl zet enkele voorbeelden op een rij.

Alexei Navalny

De Russische oppositieleider Navalny is al jaren de bekendste tegenstander van Poetin. Navalny legde onder meer de grootschalige corruptie in Rusland bloot. Voorlopig is hij nog in leven, maar dat mag een klein wonder heten.

Navalny werd in augustus 2020 tijdens een vlucht naar Moskou door de Russische veiligheidsdienst FSB vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Dat kostte hem bijna zijn leven, maar hij overleefde en revalideerde in een ziekenhuis in Berlijn. Het wordt algemeen aangenomen dat Poetin persoonlijk opdracht gaf tot de aanslag.

Begin 2021 keerde Navalny terug naar Rusland, waar hij direct werd opgepakt. Hij zit inmiddels een steeds langer wordende celstraf uit na meerdere schijnprocessen. Het is vrijwel onmogelijk dat hij ooit nog vrijkomt.

Sergei Skripal

Skripal was in de jaren negentig een dubbelspion voor Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Eind 2004 werd hij opgepakt door de FSB en veroordeeld voor hoogverraad.

Hij ontsnapte naar Engeland. Daar werd hij in maart 2018 samen met zijn dochter Yulia vergiftigd met hetzelfde zenuwgas als Navalny: novitsjok. De Britse regering beschuldigde de Russische regering onder Poetin ervan achter de moordpoging te zitten. Poetin heeft dat altijd ontkend.

Skripal en zijn dochter overleefden de vergiftiging, maar sloegen nog een keer op de vlucht. Vorig jaar werd bekend dat ze inmiddels onder een andere naam in Nieuw-Zeeland wonen.

Alexander Litvinenko

Litvinenko was een agent van de FSB en diens voorganger, de KGB. Hij onthulde in 1998 dat hij zakenman Boris Berezovsky moest vermoorden. Berezovsky had toen ruzie met rijzende ster Poetin.

Litvinenko vluchtte later naar Engeland en speelde veel informatie door over onder meer de band tussen Poetin en de Russische maffia. Ook leverde hij in het openbaar veel kritiek op Poetin en diens regering.

In november 2006 werd hij vergiftigd met de radioactieve stof polonium-210. Drie weken later stierf hij. In een verklaring kort voor zijn dood wees hij Poetin aan als schuldige.

De vergiftigde Alexander Litvinenko in zijn ziekenhuisbed. Deze foto werd een symbool voor het vermoeden dat Poetin probeert zijn tegenstanders uit de weg te ruimen. Foto: Getty Images

Russen vallen bij bosjes uit ramen

Er zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne ook verdacht veel prominente Russen uit een raam van een hoog gebouw gevallen. Dat gebeurde vaak nadat ze (lichte) kritiek hadden geuit op de oorlog of op een andere manier Poetin boos hadden gemaakt.

Zo kwam Ravil Maganov afgelopen september om toen hij uit het raam viel van een ziekenhuis in Moskou. Maganov was de voorzitter van het grootste Russische oliebedrijf dat niet volledig in handen is van de staat. Dat bedrijf, Lukoil, was al maanden kritisch op de oorlog in Oekraïne.

Pavel Antov, een Russische politicus en zakenman, overkwam hetzelfde. Hij viel eind 2022 uit het raam van een hotel in India. Kort daarvoor had de groothandelaar in worstjes kritiek geleverd op Poetins handelen.

Afgelopen juni viel Kristina Balkova uit het raam van haar appartement in Moskou. Zij was vicepresident van een Russische bank, die volgens Poetin "verdachte buitenlandse investeerders" als klant had terwijl hij dat had verboden.

De lijst is nog veel langer. Wikipedia heeft een volledige pagina gewijd aan verdachte sterfgevallen van Russische zakenmensen sinds 2022. Volgens de lezing van de Russische regering pleegden ze bijna allemaal zelfmoord, werden ze "plotseling" ziek of vielen ze uit een raam of van een trap.

Het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic bedacht er eind 2022 een term voor: 'Sudden Russian Dead Syndrome', oftewel Plotselinge Russische Dood Syndroom.

Yevgeny Prigozhin had forse kritiek op Kremlin

Wagner-leider Prigozhin zou in het vliegtuig hebben gezeten dat woensdag onder verdachte omstandigheden neerstortte ten noorden van Moskou.

Prigozhin en zijn huurlingenleger werden wereldwijd berucht door hun brute optredens in Oekraïne. Prigozhin had forse kritiek op de manier waarop het Kremlin de oorlog aanpakte. Defensieminister Sergey Shoigu was zijn favoriete mikpunt.

Afgelopen juni kwam het Wagner-huurlingenleger kort in opstand tegen Rusland. Prigozhin en zijn manschappen leken zelfs op weg om Moskou te bestormen. Nog niet eerder keerden Russen zich zo openlijk tegen Poetin en zijn regering. Uiteindelijk wist Poetin een deal te sluiten met Prigozhin en zijn huurlingen.

Het is nog niet volledig zeker of Prigozhin echt is omgekomen bij het ongeluk, laat staan of Poetin erachter zit. Maar zoals de Amerikaanse president Joe Biden het zei: "Er gebeurt weinig in Rusland waar Poetin niet achter zit."

