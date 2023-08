Debat Republikeinse presidentskandidaten vooral getekend door absentie Trump

De acht presidentskandidaten van de Amerikaanse Republikeinse Partij zijn woensdagavond voor het eerst met elkaar in debat gegaan. De grote afwezige was oud-president Donald Trump, die volgens peilingen de grootste kanshebber is.

Volgend jaar wordt bekend wie de Republikeinse Partij vertegenwoordigt bij de verkiezingen op 5 november 2024. De acht kandidaten namen het woensdag voor het eerst tegen elkaar op, en dat ging er regelmatig fel aan toe.

Zo kreeg politieke nieuweling Vivek Ramaswamy er meermaals van langs vanwege zijn leeftijd. De 38-jarige techondernemer werd door voormalig vicepresident Mike Pence een "groentje" genoemd. Ramaswamy benadrukte vervolgens zijn status als buitenstaander en zei dat de andere kandidaten zijn "omgekocht", omdat zij veel campagnedonaties krijgen.

Op dit moment is gouverneur Ron DeSantis van de staat Florida de grootste favoriet, na Trump. De zeven andere kandidaten probeerden hem te overstemmen door stelling te nemen over onderwerpen als abortus, immigratie, Oekraïne en de staatsschuld. Maar weinig analisten vonden na het debat dat ze daarin geslaagd waren.

Trump sloeg over, maar krijgt nog wel steun

Trump sloeg het debat over. Hij streamde tijdens het debat een vooraf opgenomen interview op X (voorheen Twitter). De oud-president zag er het nut niet van in om zich te laten ondervragen door acht medekandidaten die bij hem achterliggen in de peilingen.