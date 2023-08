Japan is ondanks kritiek begonnen met lozen van afvalwater kerncentrale in zee

Japan is begonnen met het lozen van afvalwater van de kerncentrale in Fukushima in de Stille Oceaan. Volgens het land en atoomagentschap IAEA is dat verantwoord, maar onder meer vissers maken zich zorgen.

Japan wil 1,3 miljoen ton afvalwater lozen. Dat staat gelijk aan zo'n vijfhonderd olympische zwembaden. Het water is inmiddels bijna helemaal vrij van radioactiviteit en voldoet aan de veiligheidsnormen van het atoomagentschap.

Toch is er veel protest. In juli werd IAEA-topman Rafael Grossi op het vliegveld van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel opgewacht door tientallen woedende betogers. Vissers maken zich zorgen over de invloed van het water op hun vangst.

Volgens milieuorganisatie Greenpeace zit er nog veel radioactief materiaal in het water, dat op deze manier gedurende tientallen jaren over zee wordt verspreid.

Importverbod en extra controles door buurlanden

Ook in buurlanden is er kritiek op het plan. Vooral China, de grootste importeur van Japanse zeevruchten, is tegen de lozing. Een regeringswoordvoerder beschuldigde Japan er eerder van "zomaar nucleair verontreinigd water in de oceaan te dumpen".

China heeft zelfs een verbod op import van voedsel uit Japan ingesteld. Hongkong gaat het Japanse voedsel extra controleren.

Nucleair expert Tony Hooker van de universiteit van het Australische Adelaide doet de kritieken af als bangmakerij. Het water is gefilterd en de hoeveelheid tritium zou ver beneden het toegestane niveau liggen. De gevolgen voor de omgeving zijn volgens het IAEA "verwaarloosbaar".

Lozing noodzakelijk vanwege volle opslagtanks

Het water is gebruikt voor het koelen van de kerncentrale in Fukushima. Die werd in 2011 getroffen door een aardbeving en tsunami, wat leidde tot een van 's werelds ernstigste nucleaire incidenten ooit.

De tanks met het water zijn vol. Daardoor is het volgens Japan noodzakelijk om het water in de oceaan te storten. Per dag zal het om maximaal 500.000 liter gaan.