Voormalig Trump-advocaat Rudy Giuliani meldt zich bij gevangenis

De voormalige advocaat van de Amerikaanse oud-president Donald Trump, Rudy Giuliani, heeft zichzelf aangegeven in de Amerikaanse staat Georgia. Hij wordt samen met Trump en zeventien anderen verdacht van pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020 terug te draaien in Georgia.

Zes van de verdachten hadden zich al eerder aangegeven bij de gevangenis van Fulton County in Atlanta. Trump wordt daar donderdag verwacht.

Giuliani ontkent iets verkeerd gedaan te hebben toen hij Trump hielp beweringen te verspreiden dat er gefraudeerd was bij de verkiezingen. "Ik ga naar Georgia en ik voel me zeer, zeer goed, omdat ik het gevoel heb dat ik de rechten van alle Amerikanen verdedig", zei de oud-burgemeester van New York toen hij naar Atlanta vertrok.

Net als Trump blijft hij zonder bewijs volhouden dat de verkiezingen gestolen zijn. "Ik vertel de waarheid, zij liegen." Trump spreekt steevast van een "heksenjacht" en een politieke vervolging.

Bij de gevangenis worden waarschijnlijk vingerafdrukken afgenomen en politiefoto's gemaakt van Trump, Giuliani en de anderen. Bij eerdere strafzaken tegen de oud-president hoefde Trump geen zogenoemde mugshot te laten nemen, maar de autoriteiten publiceerden al twee foto's van medeverdachten.