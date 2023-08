Rusland en aan Wagner gelinkte Telegram-groep melden dood van leider Prigozhin

Wagner Group-leider Yevgeny Prigozhin is woensdag omgekomen bij een vliegtuigcrash in Rusland. Dat meldt een Telegram-kanaal gelinkt aan Wagner. De Russische luchtvaartautoriteit bevestigt dat Prigozhin aan boord zat, net als Wagner-commandant Dmity Utkin. Rusland heeft de dood van de Wagner-leider nog niet bevestigd.

Een vliegtuig met in totaal tien mensen aan boord stortte woensdag neer in de Tver-regio in Rusland, ten noorden van Moskou. Alle inzittenden kwamen daarbij om het leven.

De Russische luchtvaartautoriteit bevestigt dat Prigozhin op de passagierslijst van het vliegtuig stond en heeft een onderzoek geopend. Inmiddels zijn acht lichamen gevonden. Onduidelijk is of daar ook het lichaam van Prigozhin bij is. De Russische overheid heeft zijn dood nog niet bevestigd. Een aan Wagner gelinkt Telegram-kanaal, Grey Zone, meldt wel dat Prigozhin is omgekomen.

Hoe het komt dat het vliegtuig is gecrasht, is niet duidelijk. Het gaat om een toestel van Embraer, een Braziliaanse vliegtuigbouwer. Het Russische ministerie van Noodsituaties meldde eerder dat het vliegtuig onderweg was van Moskou naar Sint-Petersburg.

Prigozhin werd bekend vanwege opstand

De Wagner Group van Prigozhin kwam eind juni korte tijd in opstand tegen de Russische legerleiding. De huurlingen namen een legerbasis in Rostov aan de Don in en rukten op naar Moskou. De opmars stopte na bemiddeling van de Belarussische president Alexander Lukashenko.

De Russische president Vladimir Poetin sprak van hoogverraad. Prigozhin week kort uit naar Belarus, maar volgens internationale media was hij daarna nog vaak in Rusland en onlangs in Afrika.