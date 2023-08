Wagner-baas Prigozhin mogelijk omgekomen bij vliegtuigcrash in Rusland

Wagner Group-baas Yevgeny Prigozhin is mogelijk omgekomen bij een vliegtuigongeluk in Rusland. Dat melden Russische media woensdag. In juni kwam Prigozhin met zijn huurlingenleger in opstand tegen de Russische overheid.

Het vliegtuig stortte neer in de regio Tver, ten noorden van Moskou. Volgens de passagierslijst waren tien mensen aan boord. Drie van hen waren vliegtuigpersoneelsleden. Niemand heeft het overleefd.

De Russische luchtvaartautoriteit bevestigt dat Prigozhin op de passagierslijst van het vliegtuig stond. Zijn lichaam is nog niet gevonden en de Russische overheid heeft zijn dood nog niet officieel bevestigd.

Nog onbekend is hoe het vliegtuig heeft kunnen neerstorten. Het gaat om een toestel van Embraer, een Braziliaanse vliegtuigbouwer.

De Wagner Group van Prigozhin kwam eind juni korte tijd in opstand tegen de Russische legerleiding. De huurlingen namen een legerbasis in Rostov aan de Don in en rukten op naar Moskou. De opmars stopte na bemiddeling van de Belarussische president Alexander Lukashenko.

De Russische president Vladimir Poetin sprak van hoogverraad. Prigozhin week kort uit naar Belarus, maar volgens internationale media was hij daarna nog vaak in Rusland en onlangs in Afrika.