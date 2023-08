Twee arrestaties om gondelincident met kinderen op grote hoogte in Pakistan

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Pakistaanse politie heeft twee arrestaties verricht na een incident met een kabelbaan dinsdag. Zes tieners en twee volwassenen zaten een halve dag vast in een cabine van een kabelbaan in het noorden van het land.

Een van de arrestanten is de eigenaar van de kabelbaan, bericht de krant Dawn. De politie pakte ook een medewerker op. De autoriteiten verdenken het duo van nalatigheid. Ze zouden de levens van hun passagiers in gevaar hebben gebracht. Er loopt nog een onderzoek naar wat precies is misgegaan.