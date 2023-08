Man (80) op Tenerife aangehouden omdat hij blushelikopter neerhaalde met steen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Een tachtigjarige man is woensdag aangehouden op Tenerife, omdat hij een blushelikopter heeft neergehaald. Hij gooide een steen naar de helikopter en beschadigde zo een rotorblad. De piloot moest daardoor een noodlanding maken.

De helikopter was ingezet om de natuurbranden op het Spaanse eiland te bestrijden. Tenerife wordt als gevolg van de hitte en droogte al een week geteisterd door hevige branden.

De arrestant is volgens de politie eigenaar van een wateropslag. De helikopter haalde daar water uit om te gebruiken bij het blussen. De man was het daar niet mee eens en gooide een steen naar het voertuig. Daarbij raakte hij een rotorblad.

Door zijn actie moest de piloot het toestel laten landen op een voetbalveld, meldt de burgemeester van de stad Güímar. "We hebben een helikopter minder, doordat iemand een steen gooide en de helikopter zo onklaar maakte", staat in een verklaring van burgemeester Rosa Dávila.

Water op Tenerife is schaars en is veelal te vinden in gebieden die eigendom zijn van boeren. Zij zijn boos, omdat hun water wordt "ingepikt" voor de bluswerkzaamheden. Dávila heeft gezegd dat de boeren de kosten vergoed zullen krijgen.