In Georgia wordt Trump voorgeleid als ieder ander: mugshot en borgsom

De Amerikaanse oud-president Donald Trump meldt zich donderdag waarschijnlijk voor de vierde keer bij de rechter. Dit keer vanwege pogingen tot verkiezingsfraude in de staat Georgia. Toch verloopt de voorgeleiding deze keer anders dan anders.

Trump kan de gang van zaken tijdens een voorgeleiding inmiddels wel dromen. De vorige drie keren kwam het telkens op hetzelfde neer: melden bij de rechtbank, vingerafdruk afgeven, aanklachten aanhoren en weer vrij. Maar deze keer zal het anders zijn.

Dat komt doordat Trump nu - net als in de zwijggeldzaak in New York - niet op federaal niveau, maar op staatsniveau wordt aangeklaagd. Dat betekent dat hij niet wordt vervolgd door speciaal aanklager Jack Smith, maar door Fani Willis, openbaar aanklager in Georgia's hoofdstad Atlanta.

Ook zijn er maar liefst achttien medeverdachten. Daardoor wordt dus niet op alleen Trump gefocust, hoewel de 77-jarige oud-president volgens Amerikadeskundige Diederik Brink wel de "hoofdprijs" van het onderzoek is.

Mugshot, borgsom en camera's

De voorgeleiding heeft meer weg van "een klassiek proces zonder opsmuk", zegt Brink. Bij de vorige drie zaken hield de aanklager rekening met de gevoeligheid van de zaak, helemaal omdat Trump constant beweert dat hij slachtoffer is van een politieke heksenjacht. Er waren geen camera's en er werd geen mugshot (foto van een verdachte) gemaakt, om niet nog meer olie op het door Trump opgestookte vuur te gooien.

"Hier (in Georgia, red.) wordt gezegd: iedereen is gelijk voor de wet, ex-president of niet", zegt Brink. Dat gelijkheidsprincipe wordt ook zichtbaar tijdens de voorgeleiding. Trump zal gewoon een mugshot moeten laten maken en een borgsom moeten betalen.

In de voorgaande zaken werd van een mugshot en borgsom afgezien, omdat Trump een wereldwijd herkenbare figuur is. Daardoor is het vluchtrisico beperkt. Maar in Georgia worden geen uitzonderingen gemaakt. Daarmee kiest aanklager Willis voor een andere aanpak dan haar collega's in New York, Washington en Florida.

Mogelijk zijn er deze keer - ook in tegenstelling tot in de andere zaken - camera's in de rechtszaal aanwezig. In Georgia is dat namelijk toegestaan, mits ze het proces niet verstoren, schreef CBS News vorige week. "Je zou kunnen zeggen dat er een publiek belang is om te zien wat hier gebeurt, omdat een Republikeinse presidentskandidaat terechtstaat."

1:22 Afspelen knop Staat Georgia klaagt Trump en 18 anderen aan voor verkiezingsfraude

Niet achter de tralies, maar Trump speelt met vuur

Toch is de voorgeleiding alsnog net anders dan bij andere verdachten, verwacht Brink. Trump zal voorafgaand aan zijn zaak niet voor het publiek en de media hoeven te verschijnen. Zo'n zogeheten perp walk - van het Engelse woord perpetrator (dader) - is gezien de zware beveiliging van Trump simpelweg niet te doen.

Brink verwacht ook niet dat Trump achter de tralies komt te zitten. Hij wijst op de borgsom van ongeveer 185.000 euro die de oud-president heeft afgesproken met de aanklager. Na het betalen van die som mag Trump het proces in vrijheid afwachten.

Maar er ligt wel een ander gevaar op de loer. "Zowel hier als in andere rechtszaken zitten er voorwaarden aan zijn borgtocht", zegt Brink. "Hij doet allerlei dingen waar rechters niet blij mee zijn. Tirades tegen de aanklager of potentiële rechters bijvoorbeeld." Als een rechter oordeelt dat Trump te ver gaat, kan hij wel worden opgepakt en worden vastgezet. "Een rechter kan hem niet anders behandelen dan anderen. Hij speelt met vuur."

2:40 Afspelen knop Trumps achterban groeit door rechtszaken, hoe kan dat?

Trump gaat hoe dan ook voorpagina's domineren

Eén ding staat hoe dan ook vast: voor Trump is de voorgeleiding niets anders dan het vierde optreden in de straftournee. En dat er dit keer camera's zijn en een mugshot wordt genomen, zal het alleen maar makkelijker maken om de show te stelen.

Woensdagavond was het debat tussen Republikeinse kandidaten voor de verkiezingen. Normaal gesproken wordt zo'n debat eindeloos nabesproken, maar donderdag gaat het waarschijnlijk uitsluitend over de enige Republikeinse kandidaat die niet bij het debat was.