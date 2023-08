Meeste inwoners die huis op Tenerife moesten verlaten om brand mogen terug

Duizenden inwoners van Tenerife mogen weer naar huis. Volgens Spaanse media gaat het om zo'n 75 procent van de evacués. Op het eiland woeden nog steeds grote branden, maar het vuur verspreidt zich minder snel dan eerst.

Brandweerlieden zouden er maandag in zijn geslaagd om de natuurbranden in te dammen. De regionale leider Pedro Clavijo zei dat het ergste op Tenerife achter de rug is.

Tegelijkertijd benadrukken de autoriteiten dat het gevaar nog niet voorbij is. Daarom raden ze de mensen die terugkeren aan om goed naar de autoriteiten te luisteren, zodat ze de werkzaamheden van de hulpdiensten niet hinderen.

De brand brak vorige week dinsdag uit in het nationale park rond de vulkaan El Teide. Volgens Clavijo gaat het om de meest complexe brand op de Canarische Eilanden in de laatste veertig jaar. In totaal werden zo'n twaalfduizend mensen geëvacueerd. Tot nu toe heeft de brand 15.000 hectare in de as gelegd.

Op de lokale radio zei Clavijo vorige week dat het vrijwel zeker is dat het vuur is aangestoken. De politie is nog op zoek naar de daders.

0:49 Afspelen knop Blusvliegtuig loost water op bosbranden op Tenerife