Activist ontvlucht China per jetski en vaart ruim 300 kilometer naar Zuid-Korea

Een vermoedelijke Chinese mensenrechtenactivist is in Zuid-Korea gearresteerd, nadat hij daar op een jetski naartoe was gevlucht. Volgens de kustwacht had de man toen minstens 300 kilometer over zee afgelegd, meldt BBC News

De man had tijdens de tocht een verrekijker en kompas bij zich. Volgens de Zuid-Koreaanse kustwacht had de arrestant ook vijf vaten brandstof achter de jetski hangen. "Hij vulde de benzine tijdens de rit bij en gooide de lege vaten in zee", staat in een rapport van de kustwacht.

Hij kwam in de buurt van een cruiseterminal voor de westelijke stad Incheon in de problemen. De man is woensdag aangehouden, omdat hij probeerde "zichzelf de stad binnen te smokkelen". De arrestant wordt niet verdacht van spionage.

Volgens lokale bronnen gaat het om Kwon Pyong, een criticus van president Xi Jinping. Activist Lee Dae-seon van de non-profitorganisatie Dialogue China zei dat dinsdag ook tegen persbureau AFP. Maar de identiteit van de arrestant is niet bevestigd. De Chinese ambassade in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel weigerde commentaar te geven.

China is moeilijk te verlaten voor activisten

De afgelopen jaren heeft Peking het voor activisten moeilijker gemaakt om het land te verlaten. Daardoor kunnen ze niet meer met het vliegtuig of via een grensovergang China uit.

Bovendien bieden verschillende Zuidoost-Aziatische landen Chinese asielzoekers geen onderdak meer.

Als de arrestant inderdaad Kwon is, is de kans klein dat hij op een normale manier het land zou mogen verlaten om asiel aan te vragen. Hij zat daar namelijk eerder een gevangenisstraf uit voor het bekritiseren van president Xi Jinping.

Lee zegt dat de manier waarop Kwon Zuid-Korea is binnengekomen "verkeerd en strijdig met de wet is". Tegelijkertijd benadrukt hij dat Kwon sinds 2016 politiek wordt vervolgd. Ook werd hij waarschijnlijk in de gaten gehouden door de Chinese overheid.