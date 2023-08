Thaise oud-premier nog geen dag na terugkeer opgenomen in ziekenhuis

De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra is in de nacht van dinsdag op woensdag opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd daar vanuit de gevangenis naartoe gebracht na zorgen over zijn hart en hoge bloeddruk.

Thaksin was dinsdag na vijftien jaar op zelfgekozen ballingschap weer teruggekomen naar Thailand. Daar werd hij vastgezet vanwege een veroordeling wegens corruptie. Het is nog onduidelijk of hij zijn acht jaar durende gevangenisstraf zal uitzitten.

De terugkomst van Thaksin viel op de dag dat het parlement Srettha Thavisin als nieuwe premier aanstelde. Srettha is de leider van de partij Pheu Thai, waar Thaksin banden mee heeft. Dat deed het vermoeden rijzen dat de terugkeer van Thaksin een een-tweetje was met de nieuw aangestelde premier.

Het Thaise leger maakte in 2006 hardhandig een einde aan de regering van de populaire sociale hervormer en premier Thaksin. Hij week in 2008 uit naar het buitenland om vervolging wegens corruptie te ontlopen en leefde sindsdien in ballingschap in onder meer Dubai. De aanklachten tegen hem zijn volgens Thaksin politiek gemotiveerd.