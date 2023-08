Alle inzittenden uit Pakistaanse gondel bevrijd na urenlang bungelen op grote hoogte

Reddingswerkers hebben alle inzittenden uit een gondel van een kapotte kabelbaan in Pakistan gered. De kabelbaan staat al uren stil vanwege een geknapte kabel. In de cabine, die op 300 meter hoogte bungelt, zaten in totaal zeven kinderen en een leraar.

Plaatsvervangend premier Anwaar-ul-Haq Kakar meldt op X (voorheen Twitter) dat de laatste drie inzittenden uit de gondel zijn gered. Eerder op de dag waren al vijf kinderen bevrijd.

Kakar schrijft dat hij "opgelucht" is nu alle kinderen veilig zijn. Ook prijst hij de inzet van de hulpdiensten: "Geweldig werk van het leger, reddingsorganisaties, lokale overheden en bewoners."

Doordat er weinig media ter plaatse waren om verslag te doen, kwamen er tegenstrijdige berichten van ooggetuigen naar buiten. Tegen het einde van de middag (Nederlandse tijd) werden de eerste twee kinderen gered. Een van hen werd met een helikopter veilig op de grond gezet. Het andere kind werd door omstanders gered met een geïmproviseerde tokkelbaan.

Kort daarna konden nog drie kinderen worden bevrijd. Rond 20.00 uur werd bevestigd dat alle inzittenden zijn bevrijd.

Volg dit onderwerp Ontvang een melding bij nieuwe berichten over Pakistan Blijf met meldingen op de hoogte

Reddingshelikopters niet langer actief

Eerder werd gemeld dat er twee docenten en zes kinderen in de cabine zaten. Het lijkt nu te gaan om één docent en zeven kinderen.

Lange tijd hielpen legerhelikopters bij de reddingsoperatie. Maar die voertuigen werden vroegtijdig teruggestuurd omdat de wind te hard was en het donker werd. Daardoor was het niet veilig om een reddingsactie vanuit de lucht te ondernemen. Vanaf de grond werden er nog wel pogingen ondernomen om de overige mensen uit de cabine te redden.

De groep gebruikte de kabelbaan om een school in het berggebied rondom Battagram te bereiken. Dat ligt zo'n 200 kilometer ten noorden van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

BBC News had telefonisch contact met een van de docenten aan boord. Volgens hem zijn de kinderen tussen de tien en zestien jaar oud. Een van de zestienjarigen is hartpatiënt en was uren buiten bewustzijn, vertelde de leraar.