Waarom doet Trump niet mee aan het eerste verkiezingsdebat?

Trump vindt het niet nodig om bij het debat te zijn. "De mensen weten al wie ik ben en hoe succesvol mijn presidentschap was", schreef hij op sociale media. Het is niet duidelijk of hij bij volgende debatten wel aanschuift.

De oud-president maakt volgens peilingen de grootste kans om (opnieuw) de Republikeinse presidentskandidaat te worden. "Waarom zou ik me laten bevragen door mensen die zo laag in de peilingen staan?", zei Trump daarover.

