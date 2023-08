Vijf kinderen gered uit gondel in Pakistan die op 300 meter hoogte bungelt

Delen via E-mail

Reddingswerkers hebben nu vijf kinderen gered uit een gondel van een kapotte kabelbaan in Pakistan. De kabelbaan staat al uren stil vanwege een geknapte kabel. In de cabine, die op 300 meter hoogte bungelt, zitten nog twee kinderen en een leraar.

"Nog drie kinderen zijn gered door de Pakistaanse militaire reddingsoperatie", meldde het leger later op de dag. "Vijf kinderen zijn nu gered. De operatie gaat door." Hoe de drie recentste reddingsacties verliepen, is niet bekend.

Eerder werd gemeld dat er twee docenten en zes kinderen in de cabine zaten. Het lijkt nu te gaan om één docent en zeven kinderen.

Inmiddels vliegen de reddingshelikopters niet meer in de omgeving van de kabelbaan. De wind is te hard, en het wordt te donker om een veilige reddingsactie vanuit de lucht te ondernemen. Vanaf de grond worden er nog wel pogingen ondernomen om de overige personen die zich nog in de cabine bevinden te redden.