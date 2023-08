Na Frankrijk ook code rood in Italië vanwege hitte

Na Frankrijk heeft ook Italië op verschillende plekken code rood uitgegeven vanwege de hitte. Daarnaast heeft Frankrijk de hoogste waarschuwing voor nog eens vijftien departementen uitgegeven.

In Italië geldt code rood onder meer in Rome, Milaan en Napels. Het kan de komende dagen in een groot deel van het land 38 graden worden. De Italiaanse overheid waarschuwt mensen dat ze het beste de zon en hitte kunnen vermijden op het heetst van de dag.

Frankrijk had op dinsdag al code rood uitgegeven voor de departementen Rhône, Drôme, Ardèche en Haute-Loire. Het land heeft daar nog eens vijftien departementen aan toegevoegd. In ongeveer de helft van Frankrijk geldt al code oranje.

Het land tikt mogelijk recordtemperaturen tot 42 graden aan. Dat het zo laat in de zomer nog zo heet is in Frankrijk is enorm ongebruikelijk.