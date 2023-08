26 verbrande lichamen gevonden na grote natuurbrand nabij Grieks dorp

De Griekse brandweer heeft dinsdag zeker 26 verbrande lichamen gevonden in een afgelegen landelijk gebied ten zuiden van het dorp Avantas in Noord-Griekenland. In het gebied woeden al dagenlang bosbranden.

De brandweer zegt dat de lichamen van migranten zouden kunnen zijn. Volgens de brandweer zijn er "geen meldingen van verdwijningen of vermiste inwoners uit de omliggende gebieden." Of dat zo is, wordt nu onderzocht.

In eerste instantie meldde de brandweer dat er achttien lichamen waren gevonden. Kort daarop werd de vondst van nog eens acht lichamen gemeld. Een team probeert de identiteit van de dodelijke slachtoffers vast te stellen.

De lichamen werden aangetroffen in de buurt van het nationale park van Dadia. Die regio maakt deel uit van een populaire route voor migranten. Ze steken daar de rivier de Evros over om van Turkije naar Griekenland te komen.

Griekenland krijgt Europese hulp bij het blussen van de bosbranden, laat de Europese Commissie dinsdag weten. Het land krijgt 5 extra blusvliegtuigen, een helikopter, 58 extra brandweerlieden en 9 watertanks.

Griekenland heeft te maken met meerdere grote natuurbranden en bereidt zich voor op nieuwe branden in de buurt van hoofdstad Athene. Meteorologen verwachten dat het nog dagenlang erg heet en droog blijft in het land.

De branden zijn volgens verantwoordelijk Eurocommissaris Janez Lenarcic de ernstigste in decennia.