Oostenrijk negeert kritiek en bouwt Hitlers geboortehuis om tot politiebureau

De Oostenrijkse regering zet haar plannen door om het geboortehuis van Adolf Hitler in Braunau am Inn om te bouwen tot een politiebureau. Met deze plannen vervult Oostenrijk de wensen van de dictator, zegt een criticus.

Als de regering het gebouw ombouwt tot politiebureau, vervult ze de wensen van de nazidictator, vindt de regisseur. Hij wil later deze maand een documentaire over het gebouw uitbrengen.

"Alles gaat door zoals gepland", zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken desondanks. Volgens The Guardian beginnen de werkzaamheden op 2 oktober.

Naast een politiebureau komt er ook een mensenrechtencentrum in het gebouw. De verbouwing gaat mogelijk 20 miljoen euro kosten. De werkzaamheden moeten in 2025 klaar zijn, zodat het politiebureau in 2026 open kan.