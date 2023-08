Thais parlement heeft na moeizame weken nieuwe premier gekozen

Het Thaise parlement heeft een nieuwe premier gekozen. Dat proces verliep moeizaam nadat het de eerste kandidaat had geschorst. De keuze is nu gevallen op Srettha Thavisin van Pheu Thai, de tweede partij van het land.

De populistische Pheu Thai-partij bestaat uit een samenwerking van acht verschillende partijen, geleid door Srettha. De vastgoedmagnaat was slechts enkele maanden actief in de politiek toen de verkiezingen van afgelopen mei werden gehouden. Desondanks kreeg Srettha dinsdag de meerderheid van de in totaal 750 stemmen.

De 42-jarige politicus was namelijk geschorst als parlementslid omdat hij belangen zou hebben in de media. Dat is volgens de Thaise wet niet toegestaan. Hij had aandelen van een televisieomroep van zijn vader geërfd, maar de omroep is al sinds 2007 inactief.