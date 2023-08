Nog zeker 850 mensen vermist na dodelijke branden op Hawaïaans eiland Maui

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Twee weken na de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui worden nog zeker 850 mensen vermist. Het officiële dodental staat op 114, terwijl slechts een klein deel van de slachtoffers al geïdentificeerd kon worden.

Reddingswerkers hebben inmiddels ruim 85 procent van het getroffen gebied doorzocht. In het gebied dat nog gecontroleerd moet worden, staan een paar grote gebouwen. De reddingsorganisaties waarschuwen dat het doorzoeken van die ruimtes enige tijd in beslag gaat nemen.

De branden die twee weken geleden op het eiland woedden, zijn een van de dodelijkste branden in de Verenigde Staten in de afgelopen honderd jaar. President Joe Biden zei maandag tijdens een bezoek aan het eiland de bewoners te blijven steunen. "Hoelang het ook duurt."

Volgens de president is de ravage op het eiland "overweldigend". "We focussen ons nu op wat komen gaat. De wederopbouw, dat doen we samen."