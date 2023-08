Oud-premier Thaksin keert na vijftien jaar vluchten terug naar Thailand

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra is dinsdag na vijftien jaar teruggegaan Thailand. Mogelijk besloot de 74-jarige Thaksin daartoe vanwege een deal met de nieuwe regering. Hij werd bij aankomst gelijk vastgezet.

Thaksin vluchtte in 2008 naar het buitenland nadat het leger twee jaar eerder hardhandig een einde maakte aan zijn regering. De populaire sociale hervormer werd vervolgd wegens corruptie: aanklachten die volgens Thaksin zelf politiek gemotiveerd zijn.

Het gerucht gaat dat Thaksin terug is omdat hij afspraken heeft gemaakt met de nieuwe regering. Hij meldde zich na aankomst bij het Hooggerechtshof, die bekendmaakte dat de oud-premier acht jaar gevangenisstraf krijgt. Hij werd vervolgens naar een gevangenis gebracht, maar het is nog onduidelijk of hij de volle gevangenisstraf moet uitzitten.