Aanhoudende hittegolf leidt tot code rood in deel van Frankrijk

In vier Franse departementen wordt het alarm voor een hittegolf opgeschaald naar code rood. Het gaat om Rhône, Drôme, Ardèche en Haute-Loire, melden Franse media.

De beslissing is genomen gezien de aanhoudende hittegolf, aldus de autoriteiten. In ongeveer de helft van het land geldt al code oranje.

Een dergelijke intense hitte is in Frankrijk zo laat in de zomer uiterst ongebruikelijk.