Griekenland gaat weer gebukt onder branden, Tenerife heeft ergste achter de rug

In Griekenland woeden op dit moment meerdere grote natuurbranden. Het land zet zich schrap voor mogelijke nieuwe branden in de buurt van hoofdstad Athene. Ondertussen zijn brandweerlieden op het Spaanse eiland Tenerife erin geslaagd een enorme bosbrand enigszins in te dammen.

Volgens Pedro Clavijo, regionale leider van de Canarische Eilanden, is het ergste op Tenerife nu achter de rug. Maar de brand is voorlopig nog niet onder controle, benadrukt hij.

De brandweer probeert "de vlammenzee op meerdere fronten te stabiliseren", zegt Clavijo tegen een lokale radiozender. Hij zei ook dat het vrijwel zeker is dat het vuur is aangestoken. De politie is nog op zoek naar de daders.

Premier Pedro Sánchez van Spanje bezocht het eiland en zei te hopen dat de brand stabiliseert. Het weer speelt daarbij een belangrijke rol. Volgens hem zullen "de komende uren erg belangrijk worden".

De brand woedt al zes dagen en heeft tot duizenden evacuaties geleid. Meer dan 10.000 hectare bos in het nationale park rond de vulkaan de Teide is verwoest.

Volgens het Spaanse weerinstituut Aemet valt er later op maandag mogelijk wat regen op Tenerife. Voor het Spaanse vasteland ziet de voorspelling er minder gunstig uit: daar wordt deze week een nieuwe hittegolf verwacht. Daarmee is er een verhoogde kans op bosbranden.

Griekenland gaat gebukt onder nieuwe branden

Ook elders in Zuid-Europa bieden de weersvoorspellingen weinig hoop. In Madrid komt het kwik de komende dagen waarschijnlijk boven de 40 graden uit en in Zuid-Frankrijk worden deze week vergelijkbare temperaturen verwacht.

In vier Franse departementen wordt zelfs code rood afgegeven vanwege de verwachte hittegolf. Het gaat om Rhône, Drôme, Ardèche en Haute-Loire, melden Franse media. De piek van de hittegolf wordt dinsdag of woensdag verwacht. Mogelijk worden dan recordtemperaturen gemeten.

In Griekenland woedt momenteel een aantal grote natuurbranden. Sinds maandag teistert een grote brand Boeotië, een regio ongeveer 100 kilometer ten noorden van Athene. De autoriteiten hebben de inwoners van twee plaatsen de opdracht gegeven een veilig heenkomen te zoeken. Ook is een strand ontruimd.

Griekse autoriteiten zetten tientallen brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen in. Tot nu toe is één persoon bij de brand om het leven gekomen. Een tachtigjarige herder probeerde zijn dieren te redden van het oprukkende vuur. Hij ademde rook in en verloor zijn bewustzijn, waarna hij overleed.

'Ergste juli sinds 2008'

Er is een groot risico op nieuwe natuurbranden bij Athene. In de buurt van de noordelijke stad Alexandroupolis woeden al dagen branden. Daar moesten zo'n twaalf dorpen worden ontruimd. Veel inwoners konden later weer terugkeren, al is het vuur nog niet onder controle. Het blijft volgens meteorologen waarschijnlijk nog dagenlang erg heet en droog in Griekenland.

Met het oog op die laatste branden heeft de rampbestrijding van de Europese Unie twee blusvliegtuigen van Cyprus naar Griekenland gestuurd. Ook springt een Roemeense brandweerploeg bij. Griekenland kan maandag in totaal 56 brandweerlieden en 10 voertuigen verwelkomen, meldt de Europese Commissie. Eerder schoot een ploeg uit Frankrijk het land al te hulp.