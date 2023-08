Britse verpleegkundige krijgt levenslang voor moord op pasgeboren baby's

Een Britse verpleegkundige heeft maandag een levenslange celstraf opgelegd gekregen. Ze is veroordeeld wegens de moord op zeven pasgeboren baby's en poging tot moord op zes andere baby's. Ze was niet in de rechtszaal aanwezig.

De 33-jarige Lucy Letby doodde in 2015 en 2016 vijf jongetjes en twee meisjes in het Countess of Chester Hospital in Chester.

Letby vermoordde de baby's door ze bijvoorbeeld met lucht te injecteren, onder dwang melk te laten drinken of te vergiftigen met insuline. Ze deed dat meestal tijdens haar nachtdiensten.

Daarnaast is zij aangeklaagd voor poging tot moord op tien andere baby's tussen juni 2015 en juni 2016 in het Countess of Chester Hospital. Ze is nu veroordeeld voor zes moordpogingen.

Volgens de openbaar aanklager probeerde Letby haar misdaden te verhullen door de kinderen steeds op een andere manier te doden of te verwonden.

Politie vond briefje met een bekentenis

Letby is in 2018 gearresteerd. Na haar arrestatie vonden agenten een handgeschreven briefje bij haar thuis. Daarop stond: "Ik heb ze opzettelijk vermoord, omdat ik niet goed genoeg ben om voor ze te zorgen. Ik ben een verschrikkelijk slecht mens."

De verpleegkundige ontkende alle beschuldigingen tijdens het proces. Ze wees op een slechte hygiëne en personeelsproblemen in het ziekenhuis.

Roep om verdachten te verplichten veroordeling bij te wonen

Letby was niet in de rechtszaal aanwezig en volgde de zaak ook niet via een videoverbinding vanuit de gevangenis.

Dit betekent dat ze de slachtofferverklaringen niet heeft gehoord. De nabestaanden en andere getroffenen vertelden in de rechtszaal hoe het misdrijf hen en hun omgeving heeft geraakt. Ook miste ze de toelichting van de rechter op haar straf.

"Ik zal de opmerkingen maken alsof ze aanwezig is", zei de rechter. "En ik zal ervoor zorgen dat ze een kopie daarvan en van de slachtofferverklaringen zal ontvangen."