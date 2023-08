Canadees leger gaat helpen bij 'epische' natuurbranden in Brits-Columbia

Delen via E-mail

Het Canadese leger wordt ingezet bij de snel om zich heen grijpende natuurbranden in het land. Ze gaan onder meer helpen met het evacueren van mensen en andere logistieke taken.

De natuurbranden woeden in de provincie Brits-Columbia. Inmiddels hebben al meer dan 35.000 mensen een evacuatiebevel gekregen.

De brandweerchef van de stad West Kelowna zei iets meer hoop te hebben na het bestrijden van de "epische" branden de afgelopen vier dagen. Volgens hem waren de omstandigheden iets verbeterd. "We hebben eindelijk het gevoel dat we vooruit gaan in plaats van achteruit."