Hevige regenval in Mexico door orkaan Hilary, zeker één dode

Mexico heeft te maken met hevige regenval door naderende orkaan Hilary. Er is al zeker één dode gevallen. De verwachting is dat de orkaan zondagochtend aan land komt.

Vijf gezinsleden in de staat Baja California, een schiereiland aan de westkust van Mexico, werden in het water meegesleurd. Dat gebeurde toen ze probeerden een beek over te steken. De man van het gezin kwam daarbij om het leven.

De orkaan bevond zich zaterdagavond (lokale tijd) op zo'n 390 kilometer van de stad Punta Eugenia, in het centrum van Baja California. Zondagochtend komt Hilary waarschijnlijk aan land in Mexico. Daarna zet Hilary koers naar de Amerikaanse staten Californië en Nevada.

Hilary is zaterdag afgezwakt tot een orkaan van de tweede categorie. Dat betekent dat er windstoten kunnen zijn tot 177 kilometer per uur. Maar het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) in Miami waarschuwt voor mogelijk "catastrofale en levensbedreigende" overstromingen in Mexico en het zuidwesten van de Verenigde Staten.

Het kan mogelijk "de natste tropische cycloon in de geschiedenis van de staat" worden, waarschuwt de gouverneur van Californië, Gavin Newson. Het is de eerste keer sinds 1939 dat Californië wordt getroffen door een tropische storm.