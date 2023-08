Canada evacueert opnieuw tienduizenden mensen vanwege bosbranden

Nog eens tienduizenden mensen in de West-Canadese provincie Brits-Columbia hebben een evacuatiebevel gekregen wegens de bosbranden. Inmiddels zijn ruim 35.000 mensen opgeroepen hun huizen te verlaten.

Daarnaast moeten nog eens 30.000 mensen zich klaar maken voor vertrek, voor het geval de branden dichterbij komen.

Volgens de autoriteiten in Canada liggen er "een aantal moeilijke dagen in het vooruitzicht". Vrijdag werd in de provincie al de noodtoestand uitgeroepen. Het vuur was in 24 uur tijd meer dan honderd keer zo groot geworden. Vooral Kelowna, een stad met zo'n 150.000 inwoners, wordt bedreigd door de bosbranden.

De overheid heeft reisbeperkingen ingevoerd in het gebied. Zo mogen mensen in sommige delen van Brits-Columbia geen hotels meer boeken voor niet-essentiële reizen. Op die manier moeten genoeg plekken beschikbaar zijn voor gevluchte inwoners en brandweerlieden.

"De huidige situatie is grimmig", waarschuwt de premier van Brits-Columbia, David Eby. "Blijf alsjeblieft weg als je hier niet hoeft te zijn."

Meer dan duizend natuurbranden in Canada

Momenteel zijn er in heel Canada ruim duizend natuurbranden. Eerder deze week kregen alle ongeveer twintigduizend inwoners van Yellowknife in de Northwest Territories al een evacuatiebevel. Duizenden inwoners van de stad zijn inmiddels naar de stad Calgary in de provincie Alberta overgevlogen.

De Nederlandse ambassade in Ottawa houdt de situatie in de gaten. De ambassade roept Nederlanders in Brits-Columbia en de Northwest Territories op de getroffen gebieden te vermijden, de lokale media in de gaten te houden en het advies van de lokale overheden op te volgen.