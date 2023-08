Ecuador kiest nieuwe president na weken van onrust, moorden en schietpartijen

In Ecuador gaan mensen zondag naar de stembus. Ze kiezen een nieuwe president en een nieuw parlement. De campagneperiode werd geteisterd door geweld. Zo werd een presidentskandidaat op klaarlichte dag doodgeschoten, en waren ook andere politici het doelwit.

Op het stembiljet van de presidentsverkiezingen staan zondag in totaal acht namen. Een van die namen is Fernando Villavicencio. Maar hij zal hoe dan ook geen president worden.

Villavicencio werd vorige week doodgeschoten bij een campagnebijeenkomst in hoofdstad Quito. Op dat moment waren de stembiljetten al geprint. Een stem op Villavicencio is zondag dus eigenlijk een stem op zijn partijgenoot Christian Zurita, die als vervanger is aangewezen.

De moord op Villavicencio vormt het hoogtepunt van een zeer onrustige periode. President Guillermo Lasso ontbond in mei het parlement. Dat gebeurde nadat hij dreigde te worden afgezet wegens vermeende verduistering van geld. Lasso schreef vervroegde verkiezingen uit. Hij en zijn conservatieve partij CREO doen daar zelf niet mee.



De campagne draait vooral om de aanpak van de gewelddadige drugsbendes in het land. Die bendes zitten achter de moord op Villavicencio. Ook werden een burgemeester en lokale politicus vermoord. Andere presidentskandidaten maakten schietpartijen mee, hoewel de politie niet kan bevestigen of de kandidaten zelf het doelwit waren.

"De politieke moorden hebben te maken met drugsgeld en de drugsbendes die actief zijn", zei Carolina Valladares Pasquel tegen NU.nl. Sinds 2020 verdrievoudigde het aantal moorden in Ecuador bijna.

Mogelijk tweede stemronde in oktober nodig

Een van verkiezingsbeloftes van Villavicencio was het doorsnijden van de banden tussen de georganiseerde misdaad en de overheid. Die belofte doen inmiddels alle kandidaten.

Volgens de meeste peilingen heeft Luisa González de beste papieren. Zij is de enige vrouw die meedoet. González is een partijgenoot van oud-president Rafael Correa, die in 2020 werd veroordeeld voor corruptie.

Andere kanshebbers zijn oud-militair Jan Topic, journalist en voormalig vicepresident Otto Sonnenholzner, en klimaatactivist Yaku Pérez. Laatstgenoemde legde het bij de vorige verkiezingen in 2021 nipt af tegen Lasso.

Om tot president gekozen te worden, moet een kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen krijgen. Ook 40 procent van de stemmen kan genoeg zijn, als de nummer twee minder dan 30 procent krijgt.

Als geen van de kandidaten een meerderheid van de stemmen weet te halen, volgt er nog een tweede stemronde. Die vindt plaats in oktober. De winnaar leidt Ecuador tot mei 2025. Dan zou Lasso's termijn aflopen.