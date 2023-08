Code oranje in half Frankrijk, heet weekend voorbode van lange hittegolf

In bijna de helft van de provincies in Frankrijk geldt zondag code oranje vanwege hoge temperaturen. Het hete weekend is een voorbode van wat volgens meteorologen de meest intense hittegolf ooit kan worden in het land.

De Franse weerdienst Météo France kondigde eerder al voor 28 van de 101 Franse departementen code oranje aan. Zondag wordt dat uitgebreid naar 49.

Vooral in het zuiden van Frankrijk wordt het zondag zeer warm. In alle provincies vanaf de zuidwestkust tot het noordoostelijke departement Bas-Rhin geldt code oranje.

De temperaturen kunnen oplopen tot tussen de 35 en 38 graden. Dat kan gebeuren rond hoofdstad Parijs, en mogelijk nog noordelijker. In de Rhônevallei en aan de kust van de Middellandse Zee komt de temperatuur mogelijk zelfs boven de 40 graden uit.

Tussen maandag en woensdag zou de temperatuur pieken volgens Météo France. Eind volgende week gaan de temperaturen naar verwachting weer iets zakken.

Afgelopen vrijdag opende de Franse regering een speciaal telefoonnummer vanwege de hittegolf. Mensen kunnen naar het nummer bellen voor tips over hoe ze zich kunnen aanpassen aan de extreme hitte.

Mogelijk meest intense hittegolf

Hittegolven in Frankrijk komen vaker voor. Maar ze worden volgens meteorologen wel steeds intenser. Ook breiden ze zich steeds vaker uit en duren ze langer.

Waar eerder alleen het zuiden regelmatig te maken kreeg met hittegolven, geldt dat nu steeds vaker ook voor het midden en noorden van Frankrijk.

Naar verwachting wordt er de komende dagen dagelijks een gemiddelde temperatuur van boven de 27 graden gemeten. Zo'n hoog landelijk gemiddelde komt zelden voor in Frankrijk, zeker meerdere dagen achter elkaar.

De recordtemperaturen van de hittegolf in 2019 zullen naar alle verwachting komende week niet verbroken worden. Toen werd het 46 graden in het zuidoosten (een landelijk record) en 42,6 graden in Parijs.