Italië betaalt rekening van 'idiote' Italianen die niet betalen voor eten in Albanië

Ergens een hapje eten en voordat de rekening komt wegrennen; restaurants hebben sinds mensenheugenis te maken met 'eetpiraten'. Het gebeurt alleen niet vaak dat een land die rekening oppakt. Italië deed dit afgelopen week, nadat Italianen waren weggerend uit een restaurant in Albanië.

De eetpiraterij stond vorige week op voorpagina's van kranten in zowel Italië als Albanië. Premier Edi Rama van Albanië had het voorval besproken met zijn Italiaanse evenknie Georgia Meloni, die op bezoek was in het Balkanland.